Симферополь, , 19:45 — REGNUM В среду, 17 марта, состоялось первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Крым. Мероприятие проходило в дни седьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Открыл заседание глава общественного штаба, временно исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.Он поздравил собравшихся со знаменательной датой и выразил надежду на успех миссии, которую предстоит выполнять общественным наблюдателям.

«Состав будущей Думы определяют только граждане России, — подчеркнул Александр Форманчук, — Задача наблюдателей зафиксировать возможные нарушения и защитить права людей».

Ведущий передал слово первому заместителю председателя Государственного Совета Республики Крым Ефиму Фиксу.

Ефим Фикс со своей стороны напомнил, что именно в этот день, 17 марта, 7 лет назад по итогам референдума было принято постановление Госсовета о признании Крыма независимым государством и обращение к Российской Федерации с просьбой о принятии Крыма в ее состав.

Ефим Фикс также отметил, что в ходе подготовки и проведения исторического референдума в Крыму активно работали наблюдатели из многих стран, которые дали высокую оценку состоявшейся процедуре — с точки зрения соответствия как принятому Госсоветом положению, так и общепринятым демократическим нормам.

Говоря о предстоящих в сентябре этого года парламентских выборах, Ефим Фикс обратил особе внимание на необходимость соблюдения чистоты процедуры.

«Важно чтобы выборы прошли в строгом соответствии с требованиями закона, и чтобы ни внутри страны, ни за ее пределами, ни у кого не было оснований нас в чем-то упрекнуть», — заявил он. Он назвал институт общественных наблюдателей «очень важной и нужной структурой» и выразил уверенность в том, что они справятся со своей задачей. «Уверен, в Крыму нарушений не будет», — констатирован парламентарий.

Член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгаковатакже поздравила собравшихся с седьмой годовщиной воссоединения с Россией.

«Я была в Крыму шесть лет назад, в 2015 году, практически сразу после воссоединения, и тогда воздух здесь был пропитан свободой и надеждой. Сегодня я увидела, сколько всего сделано за это время, как преобразилась республика», — заявила она.

Алена Булгакова рассказала о «не имеющей аналогов в мире практике общественного наблюдения за выборами», созданной в России благодаря усилиям Ассоциации НОМ, Общественной палаты России, региональных общественных палат и ряда общественных организаций. Это инициатива самих наших граждан, а не навязанное извне решение», — подчеркнула она, заметив, что ни одна другая страна пока не приблизилась к такому уровню информирования населения о ходе выборов и их результатах в режиме реального времени.

Алена Булгакова также рассказала о масштабной программе обучения наблюдателей, разработанной Ассоциацией НОМ совместно с Общественной палатой РФ и региональными общественными палатами.

«Мы создали методический комплекс, на основе которого проходит обучение преподавателей и тех, кто будет вести отбор и непосредственную организацию работы с наблюдателями», — сообщила она.

В марте завершается цикл из 56 семинаров для преподавателей, после чего начнется второй этап программы — подготовка наблюдателей на местах. Своих представителей для обучения направили также 15 политических партий. По итогам программы, к сентябрю 2021 года планируется подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Государственную думу.

«Эти выборы крайне важны, к ним приковано внимание общественности как внутри нашей страны, так и за пределами России», — отметила Алена Булгакова, — Чем больше россиян будет принимать участие в наблюдении за выборами, тем меньше возможностей будет у деструктивных сил заполнять информационное поле и манипулировать общественным мнением».

Напомним, что до 22 марта общественные штабы по наблюдению за выборами будут открыты во всех субъектах РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент самый удаленный на восток населенный пункт, где открыт общественный штаб городе Анадырь (Чукотский АО), самый южный — город Севастополь.

Задача общественных штабов — наблюдение за выборами с целью обеспечения их прозрачности и легитимности. В состав штабов входят члены Общественных палат регионов, представители общественных организаций, предпринимательского и журналистского сообществ, блогеры, волонтеры, политологи и эксперты в области избирательного права.

Общественные штабы призваны стать открытыми площадками, объединяющими усилия политологов, журналистов, представителей крупнейших общественных организаций и академической среды. Они должны будут осуществлять общественный контроль за организаторами выборов — избирательными комиссиями. А непосредственно на избирательных участках в задачи наблюдателей будет входить как фиксация нарушений в ходе процедуры голосования и подсчета голосов, так и контроль за соблюдением мер по защите здоровья избирателей.