Москва, 18 марта, 2021, 00:14 — ИА Регнум. Заявление бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна о том, что немедленная отставка премьер-министра Никола Пашиняна с правовыми гарантиями его неприкосновенности и, возможно, временной эмиграцией находится в интересах государства, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 17 марта в социальной сети Facebook.

Primeminister.am Никол Пашинян на митинге на площади Республики, 25 февраля 2021 года

«Чтобы награбленное жевать и спокойно глотать? Нет, милок, нет, отвечай за всё сполна», — пишет Laura P.

Некоторые комментаторы уверены, что Пашиняну не следует уходить просто так. Слишком уж у большого числа граждан Армении накопились вопросы к премьер-министру республики.

«Тот случай, когда ученик превзошёл своего учителя и учитель в шоке от своего воспитанника», — написала Toma K.

Часть людей пришла к выводу, что добиться отставки Пашиняна не удастся никому, за исключением его непосредственного куратора, который, в свою очередь, придерживается иных целей.

«Призвать может только его куратор, но это вряд ли, и кувыркаться граждане, к сожалению, будут долго и болезненно. Похоже, страну приговорили», — считает Александр С.

Отдельные граждане дали характеристику премьер-министру Армении после всех его действий, приведших страну к военному поражению, политическому и социальному кризису.

«Позорней Пашиняна не было в истории Армении. Создаётся впечатление, что его приход был подготовлен Азербайджаном», — поделилась своим мнением Oksana T.

Напомним, 15 марта онлайн-ресурс ilur. am опубликовал информацию, согласно которой бывший президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что в интересах государства немедленная отставка премьер-министра Никола Пашиняна с правовыми гарантиями его неприкосновенности и, возможно, временной эмиграцией.