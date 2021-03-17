Киев, , 19:38 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба жёстко раскритиковал окончательный отчет Ирана по крушению самолета украинской авиакомпании МАУ, которое произошло 8 января 2020 года под Тегераном.

С таким заявлением Кулеба выступил вечером 17 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее сегодня Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета, заявив, что, согласно расследованию, самолет МАУ уничтожили из-за ошибки оператора противовоздушной обороны, который определил его как «вражескую цель».

Кулеба заявляет, что такие выводы — это «циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения самолета», а анализ полученного документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов.

Также глава МИД Украины констатирует, что Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность:

«Документ не открывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет — это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Иран», — отметил глава дипломатического ведомства.

В завершение глава МИД Украины пообещал, что вместе с «международными партнерами» будет добиваться наказания Ирана за это преступление «всеми возможными способами».

ИА REGNUM напоминает, что ранним утром 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана двумя ракетами, выпущенными военными Ирана, был уничтожен самолет Boeing 737−800 украинской авиакомпании МАУ. В результате инцидента погибли 176 человек.