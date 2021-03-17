Москва, , 19:36 — REGNUM Американский президент Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин должен ответить за то, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году.

«В заявлении Джо Байдена нет ничего нового, это старая песня. Этого следовало ожидать. Все так гладко в Соединенных штатах, и образ врага, с которым надо бороться, им нужен. И, конечно, для них это Россия. По наезженной дорожке — было, не было, во всем виновата Россия», — считает член СПЧ, Президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

«Так уж вышло, что англосаксам уже многие столетия не нужна сильная Россия. И это еще одно тому подтверждение. А Россия должна идти своим путем, не забывая, конечно, что мы живем в мировом сообществе, но делая поправку «на ветер» в отношениях с нашими так называемыми партнерами», — завершил своей комментарий для ИА REGNUM политолог.

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