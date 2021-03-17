Архангельск, , 19:34 — REGNUM Архангельская область в лице регионального министерства ТЭК и ЖКХ задолжала Центральному жилищно-коммунальному управлению министерства обороны РФ 230 млн рублей. Решение о взыскании вынес Арбитражный суд Архангельской области.

Согласно материалам дела, в 2017 минобороны установило льготные тарифы для своих потребителей в Архангельской области. Разницу между экономически обоснованной ценой и тарифом для населения должен был «оплачивать» региональный бюджет. В министерство ТЭК и ЖКХ ситуацию пока не прокомментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны РФ подало иск к северодвинскому центру судоремонта «Звёздочка» (Архангельская область) на сумму более 980,9 миллионов рублей.