Симферополь, , 00:14 — REGNUM Заявление зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина о том, что в Крыму построили два новых водовода для гарантированной подачи воды, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 17 марта в социальной сети Facebook.

Балаклава Марина Каширская © ИА REGNUM

«Скоро у «небратьев» наступит стадия принятия. Это как с мостом и электроэнергией было», — написал Александр К.

Многие пользователи встретили с восторгом данную новость. Люди считают, что Крым наконец-то преодолевает водную блокаду со стороны Украины.

«Это прорыв, товарищи! Осталось только построить опреснительные станции вокруг Крыма, чтобы доставить водоводами воду в Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Бахчисарай», — пишет Victor R.

Некоторые комментаторы всё же выразили опасения по поводу того, что слишком жаркая погода поставит водные потребности полуострова под угрозу.

«Лето обещают жаркое, и этого не хватит. Подземных незасоленных вод немного, опреснение требует много энергии, а её в Крыму и так не сильно много. Короче, ситуация катастрофическая», — считает Андрей К.

Тем не менее большинство граждан выразили уверенность, что водная блокада больше не представляет угрозы для жителей Крыма.

«Нормально! Всё будет хорошо! И мост построили, и воду дадим!» — поделился своим мнением Sasha R.

Напомним, 15 марта зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин заявил в эфире «Первого канала», что в Крыму построили два новых водовода для гарантированной подачи воды.