Новосибирск, , 19:32 — REGNUM В Новосибирской области общая сумма просроченной задолженности по заработной плате за февраль 2021 года увеличилась на 15,7%. На начало марта она составила 22,7 млн рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«Из них 17,3 млн рублей — это не выплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2020 году и ранее», — уточнил региональный орган статистики.

Своевременно не получили зарплату 485 человек. В среднем на одного работника приходилось по 46,8тыс.рублей не выплаченной заработной платы.