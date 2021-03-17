Подгорица, , 19:44 — REGNUM Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать усилия правительства Черногории в процессе вступления в Европейский союз и усиление позиций Черногории в НАТО, заявила посол этой страны Джуди Райзинг Райнке на встрече с черногорским премьер-министром Здравко Кривокапичем 17 марта, сообщает RCTG.

Кривокапич ознакомил американского посла со всеми достижениями, которых правительство достигло за первые 100 дней своей работы, отметив, что они довольны достигнутыми результатами.

Он подчеркнул, что в центре внимания правительства Черногории остаётся борьба с пандемией и массовая вакцинация граждан, а также борьба с организованной преступностью и коррупцией. Кривокапич выразил надежду на то, что Штаты продолжат поддерживать Черногорию в ее стремлении стать первым следующим членом ЕС.

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