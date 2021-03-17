Бразилиа, , 22:03 — REGNUM В Бразилии случился крах системы общественного здравоохранения из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом 17 марта сообщает BBC.

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Из-за роста числа заражений коронавирусом в связи с распространением нового бразильского штамма COVID-19 в больницах Бразилии практически переполнены отепления интенсивной терапии.

В 27 штатах заняты более 80% коек в интенсивной терапии. В Риу-Гранди-ду-Сул мест совсем не осталось.

Напомним, что с начала пандемии в стране зафиксировано более 11 603 535 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре правительство выделило 12 003 места в отделениях интенсивной терапии для лечения коронавируса; в январе — 7717 человек, а в феврале, который закончился вторым месяцем с наибольшим количеством смертей от этой болезни в Бразилии, — 3187, согласно данным Национального совета секретарей здравоохранения Бразилии (CONASS).