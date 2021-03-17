Дзержинск, Нижегородская область, , 19:28 — REGNUM Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила многочисленные экологические и финансовые нарушения при ликвидации свалки «Черная дыра» в Нижегородской области, сообщила экологическая организация «Зеленый фронт».

Во время проверки выяснилось, что занимающаяся рекультивацией «Черной дыры» компания «ГЭС-ЭкоТехнологии» грубо нарушила сроки выполнения работ — переработала лишь 54% отходов, получив за это из бюджета 2,7 млрд рублей, или 95% от общей суммы контракта.

Также надзорные органы выявили нарушения бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок для государственных нужд при реализации этого госконтракта и осуществление предпринимательской деятельности без лицензии на право эксплуатации опасного производственного объекта.