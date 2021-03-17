Москва, , 19:22 — REGNUM Российское военное ведомство опровергло сообщения СМИ о взрыве торпед, якобы произошедшем в Приморье при выгрузке боеприпасов с корабля.

Об этом Минобороны России заявило 17 марта.

«Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было».

«Информация, опубликованная в отдельных средствах массовой информации о якобы взрыве 10 марта торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности», — указывает военное ведомство.

Речь идет о материале телеканала РенТВ, который сообщил, что в Приморье при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля произошел взрыв, в результате которого семь человек пострадали и получили ранения. При этом телеканал утверждал, что из-за взрыва на корабль обрушился кран, повредил корпус корабля и создалась угроза его опрокидывания и затопления.

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