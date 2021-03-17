Москва, , 19:22 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба ЦСКА (Москва) Никола Влашич рассказал, что в Хорватии знают о Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 17 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Что о «Зените» и ЦСКА говорят в Хорватии? … Все знают, что самые большие клубы в России — ЦСКА, «Зенит», «Спартак». Причём сейчас разговоров о команде из Санкт-Петербурга больше, потому что она в этом сезоне выступала в ЛЧ», — передает слова Влашича пресс-служба клуба.

«В данный момент в Хорватии считают, что в России самый сильный клуб — «Зенит». Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение», — отметил Влашич.

Матч 23 тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» начнется 17 марта в 20:00 мск.