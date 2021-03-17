Екатеринбург, , 19:33 — REGNUM Писательница Людмила Улицкая, ранее подписавшая обращение в защиту террористического сообщества «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признала, что не разбирается в данном вопросе и подписывает все поступающие ей «письма протеста». Видеозапись разговора выложили на YouTube.

Уральский пранкер Алексей Столяров («Lexus») позвонил Улицкой под видом журналиста радио «Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом). Столяров планировал узнать, изменилась ли позиция Улицкой по поводу террористической организации. Перед этим один из участников сообщества заявил журналистам, что структура причастна к убийстве двух человек.

Писательница сказала, что «плохо знает» ситуацию с так называемым «пензенским делом». Собеседник напомнил, что Улицкая подписывала письмо в защиту участников организации.

«Я подписываю все коллективные письма протеста, без исключения, — ответила Улицкая. — Жизнь такая, что писем протестных можно написать сто. Их пишут, и я их все подписываю».

Пранк-розыгрыш Улицкой, мультипликатора Гарри Бардина, актрисы Лии Ахеджаковой и других подписантов обращения стал материалом для фильма «Подписота», снятого организацией «Фонд Медиа».

Как сообщало ИА REGNUM, Приволжский окружной военный суд признал «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) межрегиональной террористической организацией. Её участникам дали от шести до 18 лет колонии по статьям УК РФ о создании террористического сообщества, участии в таком сообществе, хранении оружия, боеприпасов, о покушении на сбыт наркотиков.