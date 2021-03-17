17 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 22:38 — REGNUM В Москве в Центральном округе проходит реконструкция линии Курской железной дороги в рамках обустройства МЦД. При расширении железной дороги и создании инфраструктуры МЦД сносятся различные сооружения, меняется вид города.

В марте начался снос торгового центра «Рогожка», расположенного на площади Рогожская застава у станции метро «Площадь Ильича». На месте ТЦ планируют создать транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Серп и Молот».

Снос торгового центра Рогожка у метро Площадь Ильича, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подготовка торгового центра Рогожка у метро Площадь Ильича к сносу, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Памятник В.И. Ленину и снос торгового центра Рогожка у метро Площадь Ильича, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Памятник В.И. Ленину и снос торгового центра Рогожка у метро Площадь Ильича, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Он объединит второй и четвертый диаметры МЦД (МЦД-2 и МЦД-4), а также две станции метро — «Площадь Ильича» Калининской линии и «Римскую» на Люблинско-Дмитровской ветке», — сообщает Сергей Собянин на своей странице в социальных сетях.

Снос торгового центра Рогожка у метро Площадь Ильича, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снос торгового центра Рогожка у метро Площадь Ильича, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Снос торгового центра Рогожка у метро Площадь Ильича, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снос торгового центра Рогожка у метро Площадь Ильича, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снос торгового центра Рогожка у метро Площадь Ильича, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Строительство ТПУ входит в масштабную реконструкцию участка Курский вокзал — «Москва-Товарная-Курская», на котором будет построено еще три пути, всего путей станет восемь. А платформы станции «Москва-Товарная-Курская» планируют перенести на станцию «Серп и Молот».

ТЦ Рогожка представлял собой кирпичное здание площадью приблизительно 4 450 кв. метров, имел 4 этажа. Здание было построено в 1997 году.

Платформа Серп и Молот Горьковского направления, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Реконструкция участка Курский вокзал — Москва-Товарная-Курская, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Реконструкция участка Курский вокзал — Москва-Товарная-Курская, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Большую обеспокоенность общественности вызывает то, что реконструкция Курской железной дороги затрагивает Андроников виадук (железнодорожный мост через реку Яузу) и арочный тоннель в Сыромятническом проезде, через который проходят трамвайные пути. Оба сооружения были построены в 1865 году. Виадук попал в кадры таких кинокартин, как «Летят журавли» и «Покровский ворота», а тоннель находится рядом с творческими кластерами — Винзавод и Artplay.

Андроников виадук, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Андроников виадук, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Андроников виадук, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

С одной стороны Андроникова виадука уже проходит современный мост, построенный в 2008 году. В 2020 году в открытом доступе появился проект реконструкции, в рамках которого планируется сделать пристройку для новых путей с другой стороны виадука, что испортит исторический вид на этот мост и на Андроников Монастырь со стороны Сыромятнической набережной. Тоннель планируют снести и заменить новым. Через некоторое время после сбора подписей жителей и подачи петиции, проект пропал. Что будет с этими сооружениями, до сих пор не известно. Мост и тоннель не являются памятниками архитектуры и не охраняются департаментом культурного наследия. Как говорит координатор Архнадзора Юрий Егоров, «существует позиция Мосгорнаследия: любой инженерный объект, мост или тоннель они принципиально не ставят на охрану, потому что мало ли кому-то понадобится еще его перестроить».

Андроников виадук и розовый Давид с веслом у Артплея на Сыромятнической набережной, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Андроников виадук. Памятная табличка на Андрониковом виадуке, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Андроников виадук, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Андроников виадук и железнодорожный мост, построенный в 2008 году, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Андроников виадук, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM