Владимир, , 00:15 — REGNUM Сообщение пресс-службы УМВД по Владимирской области о том, что сотрудники полиции проверяют информацию о массовой драке в автобусе Владимира, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 17 марта в социальной сети Facebook.

«Слава богам, я на тачанке уже двадцать лет езжу. Крайний раз в троллейбусе пару лет назад. Тогда в морду не били», — пишет Диса К.

Некоторые комментаторы считают, что общество в России достаточно сильно изменилось за последнее время. Люди отмечают рост немотивированного насилия среди граждан страны.

«Сколько диких, некультурных людей. И с каждым днём люди дичают», — считает Юсиф А.

Отдельные пользователи указали на то, что ответственные органы совершенно забыли про то, что творится на улицах городов. Люди уверены, что подобные драки случаются из-за чувства безнаказанности.

«Раньше за оскорбление давали 10−15 суток. А сейчас режут, разбивают морды, давят машиной, выбивают мозги и т. д. И ничего, это уже в порядке вещей», — поделилась своим мнением Валя В.

Нашлись и те, кто вступился за культурное состояние Владимира. Люди считают, что произошедшая драка является чем-то из ряда вон выходящим.

«Во Владимире живут очень умные, порядочные, вежливые люди. Здесь что-то не то», — написала Александра С.

Напомним, 15 марта пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщила РИА Новости, что сотрудники полиции проверяют информацию о массовой драке в автобусе Владимира.