Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Крис Хемсворт признался, что он нервничает на съёмочной площадке кинокомикса «Тор: Любовь и гром». Об этом 17 марта сообщает портал Cinema Blend.

Актёр пояснил, что чувствует большую ответственность, поскольку это будет уже четвёртый фильм, в котором он играет Тора и дал понять, что не хочет всё испортить.

«Так что тут есть немного возбуждающей нервной энергии, которая побуждает всех нас продвинуться немного дальше», — сказал Хемсворт.

Напомним, «Тор: Любовь и гром» снимает Тайка Вайтити, выпустивший на экраны кинокомикс «Тор: Рагнарёк», хорошо встреченный фанатами и критиками. Премьера картины запланирована на 6мая 2022 года.

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