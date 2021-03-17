Пушкин, Санкт-Петербург, 17 марта, 2021, 19:57 — ИА Регнум. В государственном музее-заповеднике «Царское Село» под Петербургом проведут экологическое обследование гидросистемы. Ранее, напомним, Росводресурсы назвали ее практически разрушенной. Обследование должно стать первым шагом на пути ее восстановления, сообщили 17 марта в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Екатерининский парк в ГМЗ «Царское Село»

ГМЗ обратился за помощью в правительство РФ. Росводресурсы взяли этот вопрос на контроль. Комитет по природопользованию и Невско-Ладожское бассейновое водное управление после совещаний со специалистами музея составили дорожную карту по восстановлению гидросистемы Царского Села.

Первоочередным мероприятием станет экологические обследование водных объектов. С помощью него удастся обосновать величину необходимого притока воды в гидросистему для устойчивого экологического состояния водных объектов и предотвращения их истощения, а также определить возможные источники подпитки и мощность донных отложений.

Работы планируют провести за счет федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология».

Отметим, изначально гидросистему питал Таицкий водовод, построенный еще в 1772—1787 годах для водоснабжения Царского Села. По этому водоводу вода из Таицких ключей самотеком поступала в Царское Село на расстояние свыше 15 км.

С 1905 года в связи с изменением системы водоснабжения и строительством Орловского водовода пользоваться Таицким по прямому назначению перестали. Теперь Таицкий водовод является объектом культурного наследия федерального значения и представляет собой сложную систему, состоящую из технически разнородных объектов и сооружений, обладающих различным имущественно-правовым статусом.