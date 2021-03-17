Москва, , 19:15 — REGNUM Названы стартовые составы ЦСКА (Москва) и «Зенита» (Санкт-Петербург), которые начнут с первых минут матча 23 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА выйдет на поле в составе: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахметов, Кучаев, Обляков, Зайнутдинов, Влашич, Рондон, Эджуке.

У «Зенита» матч начнут: Караваев, Лунёв, Сантос, Ракицкий, Оздоев, Ловрен, Кузяев, Вендел, Барриос, Дзюба, Азмун.

Матч пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 17 марта. Стартовый свисток — в 20:00 мск.

ЦСКА занимает III место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в первенстве.