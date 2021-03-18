Москва, , 01:02 — REGNUM Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) следовало бы направлять на финансирование крупных инфраструктурных и технологичных проектов в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о подготовке Минфином РФ новых правил инвестирования средств ФНБ.

«Было бы хорошо, если бы изменение правил, которые оглашены Министерством финансов, но еще не представлены в полном виде и остаются во многом неизвестными, позволили ли бы правительству вкладывать средства фонда национального благосостояния в крупные инфраструктурные проекты, в специальные национальные программы, в новые производства, которые бы позволили заместить высокотехнологичную импортную продукцию», — сказал Колташов.

Таким образом при помощи ФНБ удалось бы добиться того, что не смогли ни Сколково, ни Роснано — заместить высокотехнологичную импортную продукцию на отечественную.

«С этой точки зрения изменения были бы разумны и правильны. Эти средства следует использовать не как некую страховку от неприятностей, а как что-то, что способно обеспечить нам экономический рост», — заявил Колташов.