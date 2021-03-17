Новосибирск, 17 марта 2021, 19:10 — REGNUM Военнослужащие инженерно-саперных подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) готовы к ликвидации последствий паводка в Сибирском федеральном округе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.
Уточняется, что сложная паводковая ситуация прогнозируется в Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях, на Алтае.
В воинских частях округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено десять подрывных и четыре эвакуационно-спасательных команды.