Новосибирск, , 19:10 — REGNUM Военнослужащие инженерно-саперных подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) готовы к ликвидации последствий паводка в Сибирском федеральном округе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.

Уточняется, что сложная паводковая ситуация прогнозируется в Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях, на Алтае.

В воинских частях округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено десять подрывных и четыре эвакуационно-спасательных команды.