Стокгольм, , 19:08 — REGNUM С момента релиза игры Amnesia Rebirth в мире было продано около 100 тыс. её копий. Об этом 17 марта сообщил журнал PC Gamer.

Разработчики, раскрыв информацию о продажах, признались, что они очень переживали по поводу того, как некоторые решения студии Frictional Games будут приняты геймерами. В частности, они отметили, что шли на риск, поскольку не были уверены в том, что игроки хорошо примут идею с беременностью главной героини.

«Мы потратили много усилий, пытаясь заставить это работать», — написала в пресс релизе Frictional Games, добавив, что идея заботы главной героини о нерождённом ребёнке нашла отклик у всех, однако разработчики не могли себе представить, что для некоторых людей этот момент затмит всё остальное в игре.

Напомним, релиз Amnesia Rebirth состоялся 20 октября 2020 года. Стоит отметить, что игра вышла примерно в то же время, что и ожидаемые геймерским сообществом Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops, а также Cyberpunk 2077.

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