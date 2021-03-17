Москва, 17 марта 2021, 19:08 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с послом Венгрии Норбертом Конкоем, сообщает 17 марта официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.
Стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества «в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды».
«Выражено обоюдное удовлетворение тем, что, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку во всём мире, российско-венгерское сотрудничество продолжает поступательно развиваться в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды. Бесперебойно функционируют основные механизмы двустороннего взаимодействия, поддерживается регулярный диалог на уровне внешнеполитических ведомств двух стран», — указано в сообщении МИД России.
Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере борьбы с эпидемией коронавируса, «в том числе применительно к поставкам в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины «Спутник V».
Ранее Сергей Лавров поговорил по телефону с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии официально разрешил к использованию российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
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