Москва, , 01:00 — REGNUM Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в России используются недостаточно эффективно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о подготовке Минфином РФ новых правил инвестирования средств ФНБ.

Эксперт заявил, что Фонд национального благосостояния в Российской Федерации на протяжении многих лет представлял собой такой кошелек на чрезвычайную ситуацию. Когда средства в бюджете оказывались недостаточными, когда происходило падение курса российской валюты, мировых цен на нефть, эти деньги тратились, когда ситуация исправлялась, средства вновь пополнялись.

«Такой узко монетаристский подход был очень малополезен с точки зрения экономического развития. И к обеспечению экономического роста не приводил», — заявил Колташов.

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