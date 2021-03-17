Тюмень, , 19:06 — REGNUM Жители Тюменской области в 2020 году не заплатили более 1,4 млрд рублей имущественных налогов. Об этом сообщает пресс-служба Управление федеральной налоговой службы России по Тюменской области.

Причём за два месяца 2021 года задолженность тюменцев перед бюджетом снизилась на 170 млн рублей, или на 11%. В ведомстве напомнили тюменцам о пенях, начисляемых на просрочку оплаты налогов, а также о принудительном взыскании по исполнительному листу по месту работы.

Как отметили в УФНС по Тюменской области, 79% налогоплательщиков региона уплатили имущественные налоги вовремя, до 2 декабря 2020 года. Несмотря на сложный экономический год, добросовестных налогоплательщиков стало в области на 4% больше, чем за прошлый отчётный период.