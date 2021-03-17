Кемерово, , 19:02 — REGNUM В Кемерове судебные приставы наложили арест на здание продуктового магазина. Его владелица задолжала по налогам 165 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

«В собственности у неё находилось здание, в котором располагался продуктовый магазин. Данное имущество было арестовано. Женщина была предупреждена об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»)», — уточнили в ведомстве.

У женщины есть десять дней для оплаты долга, иначе имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности.