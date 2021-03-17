Курск, , 19:00 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова взяла на контроль расследование гибели восьмилетнего мальчика из Железногорска, которого подожгла его мать. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Мне известно, что семья состояла на учете в органах профилактики, мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Проводятся следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства совершенного преступления. Дополнительно проконтролирую, как работают КДН и органы опеки, как соблюдаются права детей», — сказала Листопадова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Женщина задержана. Ещё одно уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Следователи считают, что должностные лица комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Железногорского района и должностные лица отдела опеки и попечительства администрации Железногорского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

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