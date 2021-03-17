Бишкек, , 18:59 — REGNUM Правоохранительные органы задержали активистов Тилекмата Куренова и Бекмурата Ооган уулу, а также провели обыск в доме Жениша Молдокматова, агитирующих против проекта новой конституции, которая предоставит президенту Киргизии огромную власть, пишут киргизские СМИ.

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Куренова, организовавшего прошедший 9 марта возле Белого дома митинг против изменения основного закона, Свердловский районный суд киргизской столицы водворил в СИЗО на месяц. Поводом для этого послужили некие посты в соцсетях.

Активист в знак протеста объявил голодовку.

А с Бекмуратом Ооган уулу, который опубликовал на своей странице в Facebook фото с надписью «Мы против Ханституции», в госкомитете нацбезопасности Киргизии провели «профилактическую беседу», после чего отпустили на свободу.

О чем сотрудники киргизских спецслужб беседовали с активистом, не разглашается.

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