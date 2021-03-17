Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Взрослые пользователи социальной сети Instagram не смогут написать детям, которые не являются их подписчиками. Информация об этом появилась 16 марта на официальном сайте Instagram.

Совершеннолетние будут получать уведомления о том, что сообщение не отправляется ребёнку. Разработчики ввели эту функцию, чтобы оградить детей от нежелательных сообщений.

Отметим, что зарегистрироваться в Instagram могут люди, достигшие 13 лет. Но многие дети не указывают свой реальный возраст, и тем самым, обходят это правило.

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