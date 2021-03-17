Москва, , 18:58 — REGNUM Генпрокуратуре России следует занимать принципиальную позицию по проблеме неоправданного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил 17 марта президент России Владимир Путин.

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Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвящённом итогам работы ведомства за 2020 год и задачам на текущий год, глава государства отметил, что в сфере ЖКХ остаётся «много острых, чувствительных для граждан вопросов».

Путин отметил, что «экономика живёт по своим законам и влезать в эти законы очень опасно», однако речь идёт именно о «неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры».

«В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров», — сказал президент.

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