Пекин, , 18:53 — REGNUM В игре Genshin Impact в ближайшее время могут появиться два новых персонажа. Об этом 17 марта сообщает портал Comicbook.

Согласно информации, которую выложили в сеть инсайдеры, один герой — это Yanfei — четырёхзвёздочный персонаж класса Pyro Catalyst, а второй — это Eula, пятизвёздочный Cryo Claymore. Издание отметило, что пока нет информации о том, когда эти герои могут появиться в игре.

https://twitter.com/Zeniiet/status/1371922093000982528

Genshin Impact — это ролевая экшен-игра с открытым миром, разработкой которой занимается китайская компания miHoYo, её релиз состоялся 28 сентября 2020 года. Менее, чем через две недели студия объявила, что ей удалось окупить затраты на создание игры (бюджет проекта составил около $100 млн).

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