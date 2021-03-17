Бишкек, , 18:49 — REGNUM Государственный долг Киргизии по итогам января 2021 года достиг $4 млрд 954,1 млн (361 млрд 649 млн рублей), увеличившись за месяц на $25,4 млн (1 млрд 854 млн рублей). Об этом сообщили в министерстве экономики и финансов республики.

Большую часть этой суммы составляет внешний долг — Киргизия задолжала другим странам и международным финансовым организациям $4 млрд 221,6 млн (308 млрд 177 млн рублей) по ранее полученным кредитам. За месяц он вырос на $1,3 млн (95 млн рублей).

Внутренний долг республики увеличился на $24,1 млн (1 млрд 759 млн рублей) и составил $732,5 млн (53 млрд 472 млн рублей).

За два месяца текущего года из бюджета на обслуживание госдолга потратили около 5,46 млрд сомов (4,7 млрд рублей).

В том числе на выплаты по внешнедолговым обязательствам — около 3,05 млрд сомов (около 2,63 млрд рублей) и на погашение внутреннего долга — около 2,41 млрд сомов (более 2,07 млрд рублей).

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