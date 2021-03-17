Москва, , 18:48 — REGNUM Расширение Вашингтоном санкций против Москвы «не добавляет шансов» на нормализацию диалога между двумя странами. Об этом заявил 17 марта замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений в любом случае целиком и полностью на США. Здесь не может быть никаких сомнений», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министерство торговли США объявило о расширении экспортных ограничений в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным, обвинив российские власти в «применении химического или биологического оружия против собственных граждан».

Кроме этого, Госдепартамент США включил Россию в список стран, в отношении которых действует полный запрет на экспорт и импорт оружия.

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