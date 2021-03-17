В МИД России отреагировали на новые санкции США
Москва, 17 марта, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Расширение Вашингтоном санкций против Москвы «не добавляет шансов» на нормализацию диалога между двумя странами. Об этом заявил 17 марта замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений в любом случае целиком и полностью на США. Здесь не может быть никаких сомнений», — приводит его слова РИА Новости.
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министерство торговли США объявило о расширении экспортных ограничений в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным, обвинив российские власти в «применении химического или биологического оружия против собственных граждан».
Кроме этого, Госдепартамент США включил Россию в список стран, в отношении которых действует полный запрет на экспорт и импорт оружия.