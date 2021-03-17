Новосибирск, , 18:48 — REGNUM В Новосибирской области объём погрузки каменного угля со станций Западно-Сибирской железной дороги с начала 2021 года составил около 2 млн тонн. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается на сайте ЗСЖД.

Уточняется, что в феврале со станций региона отгружено 970 тыс. тонн угля.

Основная часть угля погружена на станции Линёво — 577 тыс. тонн и на станции Евсино — 394 тыс. тонн.

В западном направлении отправлено 28% угля, на восток для дальнейшего экспорта в страны Юго-Восточной Азии — 69%.