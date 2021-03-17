Курск, , 18:43 — REGNUM Заместитель главного врача по хирургической работе Курской областной клинической больницы Алексей Локтионов рассказал подробности госпитализации восьмилетнего мальчика из Железногорска, которого подожгла его собственная мать.

По словам медика, ребёнок получил ожоги 45% тела.

«Специалисты хирургического отделения в Железногорске оказали пациенту первичную помощь, по линии санитарной авиации на место были вызваны наши ведущие специалисты ожогового и реанимационного отделений. О состоянии ребенка сообщили в Национальный ожоговый центр Нижнего Новгорода, получили рекомендации о переводе пациента в это медучреждение. Для стабилизации состояния и установки трахеостомы 16 марта мальчика направили в областную больницу. Ребенку была оказана вся необходимая помощь, сделали все, что было в наших силах, для его спасения», — рассказал Локтионов.

Как уже сообщило ИА REGNUM, мальчик скончался 17 марта при транспортировке в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Мать мальчика задержана, идёт расследование

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