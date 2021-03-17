Курск, 17 марта 2021, 18:43 — REGNUM Заместитель главного врача по хирургической работе Курской областной клинической больницы Алексей Локтионов рассказал подробности госпитализации восьмилетнего мальчика из Железногорска, которого подожгла его собственная мать.
По словам медика, ребёнок получил ожоги 45% тела.
Как уже сообщило ИА REGNUM, мальчик скончался 17 марта при транспортировке в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Мать мальчика задержана, идёт расследование
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