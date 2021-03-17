Москва, , 18:40 — REGNUM Рубль по отношению к доллару и евро практически не отреагировал на объявление Вашингтона о расширении экспортных ограничения в отношении России, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 18:21 мск доллар торговался на уровне 73,80 рубля, евро — 87,88 рубля. Перед публикацией заявления министерства торговли США курс доллара находился на отметке в 73,85 рубля, евро — 88,02 рубля.

Напомним, ранее сегодня США объявили о расширении санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным, обвинив правительство России в «применении химического или биологического оружия против собственных граждан».

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