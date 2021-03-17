Токио, , 18:40 — REGNUM Игра Final Fantasy 7 Remake Intergrade будет более «кровавой», чем Final Fantasy 7 Remake. Об этом 17 марта сообщает портал Screen Rant.

Журналисты обратили внимание, что организация ESRB (Entertainment Software Rating Board) присвоила версии Intergrade тот же возрастной рейтинг, что и Final Fantasy 7 Remake. Однако при этом она добавила примечание о том, что в некоторых сценах игры будут присутствовать кровавые сцены.

Напомним, Final Fantasy 7 Remake Intergrade — это улучшенная и дополненная версия Final Fantasy 7 Remake (релиз на PS4 состоялся 10 апреля 2020 года) для консолей PlayStation 5. Ранее компания Square Enix сообщила, что игра получит не только улучшенную графику, но и дополнительные эпизоды, а также новых персонажей.

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