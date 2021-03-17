Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом Хаббл снимок планетарной туманности в созвездии Лебедя, расположенной приблизительно в 5000 световых лет от нас. Об этом сообщается 17 марта на официальном сайте управления.

Туманность Abell 78 ESA/Hubble

Интересно то, что к формированию данной туманности Abell 78 причастна заново рождённая звезда.

Напомним, что планетарные туманности формируются при сбросе внешних слоёв красных гигантов и сверхгигантов на завершающей стадии их эволюции. В результате этого образуется белый карлик.