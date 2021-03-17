Вашингтон, 17 марта, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом Хаббл снимок планетарной туманности в созвездии Лебедя, расположенной приблизительно в 5000 световых лет от нас. Об этом сообщается 17 марта на официальном сайте управления.

ESA/Hubble Туманность Abell 78

Интересно то, что к формированию данной туманности Abell 78 причастна заново рождённая звезда.

Напомним, что планетарные туманности формируются при сбросе внешних слоёв красных гигантов и сверхгигантов на завершающей стадии их эволюции. В результате этого образуется белый карлик.