Москва, , 18:45 — REGNUM Пандемия коронавируса наряду с множеством негативных последствий принесла и положительные изменения. Об этом 17 марта сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов на международном онлайн-форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В числе позитивных последствий чиновник назвал активное внедрение цифровых технологий во всем мире и российской столице в частности.

«Внедрение новых цифровых технологий позволило по-новому использовать имеющиеся у нас ресурсы. Общение в онлайн-формате позволяет сократить время при достижении аналогичного результата», — заявил Ефимов.

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