Бишкек, , 18:36 — REGNUM Детско-юношеский спорт в Киргизии не развивается из-за того, что юным киргизстанцам негде заниматься. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков, выступая на правительственном совещании.

По словам высокопоставленного чиновника, с 2016 года в республике в несколько раз сократилось количество спортивных площадок во дворах и парковых зонах, футбольных полей, бассейнов, лыжных баз и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Заместитель главы правительства выразил недовольство в связи с тем, что чиновники пустили решение этой проблемы на самотек, и в результате большинство разрабатываемых программ и проектов не работают.

«Такое ощущение, что все наши решения остаются на бумаге, на деле ничего не выполняется. Потом мы удивляемся — почему на участке, где должна быть установлена спортивная площадка, строится высотный дом», — возмутился он.

Новиков отметил, что из-за отсутствия общедоступных спортивных площадок граждане вынуждены заниматься спортом на частных территориях за деньги.

«Раньше все было открыто, доступно, сегодня только за деньги. В такой ситуации говорить о физическом воспитании населения не приходится», — констатировал вице-премьер.