Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки более чем на 45% возросло количество госпитализаций взрослых пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, по сравнению с показателем недельной давности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Это говорит о нестабильности тенденции на стихание второй волны эпидемии и высокой вероятности перехода заболеваемости в новый рост, заявили 17 марта в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Рост суточной госпитализации — с 231 (10 марта) до 337 (17 марта) случаев — произошел на фоне значительного снижения (на 37,5%) регистрации новых случаев COVID-19. Количество активно больных COVID-19 в стационарах и на амбулаторном лечении за неделю снизилось на 14,8%.

«Только массовая вакцинация жителей способна надежно защитить город от новой волны эпидемии», — подчеркивают в Межведомственном совете.

Количество мест для больных с COVID-19 и пневмониями в Петербурге на 17 марта составляет 6248 коек, из них свободны 1530 коек, или 24,5% от всех коронавирусных коек.

Доля тяжелых больных с COVID-19 и пневмониями в стационарах составляет 26 процентов. На ИВЛ находятся 202 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Центре Алмазова в Петербурге выписали последнего ковид-пациента