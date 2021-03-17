Варшава, , 18:33 — REGNUM Власти Польши приняли решение ввести в стране режим самоизоляции из-за увеличения числа заражений коронавирусом, сообщают 17 марта европейские СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Польши Адама Недзельского.

По его словам, строгие ограничительные меры вводятся с 20 марта и будут действовать как минимум три недели.

На период локдауна будут закрыты торговые центры, отели, развлекательные заведения, а школы перейдут на дистанционное обучение.

Причиной такого решения стало выявление в Польше за последние сутки порядка 25 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что сравнимо с"рекордом» прошлой осени.

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