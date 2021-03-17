Пермь, 17 марта, 2021, 19:00 — ИА Регнум. В Перми вечером 17 марта состоялась тожественная церемония открытия Х Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Соревнованиям дан старт, огонь игр зажжён, передает корреспондент ИА REGNUM.

Sport.permkrai.ru Церемония открытия Х Всероссийских зимних сельских спортивных игр

«Массовые соревнования на селе всегда проходят в обстановке праздника и дружеского общения, объединяют вокруг своих благородных целей представителей самых разных возрастов, профессий, увлечений. Важно, что на протяжении многих лет Всероссийские сельские спортивные игры служат популяризации ценностей, физической культуры, здорового и активного образа жизни, вносят значимый вклад в решение актуальных социальных проблем. Уверен, нынешние игры станут большим значимым событием для всех участников и гостей, оставят добрые, незабываемые впечатления. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — зачитала приветственное слово президента России Владимира Путина к участникам и гостям мероприятия заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова.

Она поблагодарила пермскую команду под руководством губернатора Дмитрия Махонина, которая отважно, несмотря на внешние ограничения, взяла на себя проведение юбилейных Х Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Она обратила внимание на высокое качество и профессионализм в организации соревнований. «Хочу поблагодарить всех вас, участников финальных стартов за то, что вы так любите спорт!» — сказала она.

В свою очередь глава региона подчеркнул, что Пермский край рад принимать финал Х Всероссийских зимних сельских спортивных игр. «Я надеюсь, вы почувствуете наше гостеприимство», — сказал Дмитрий Махонин.

«Принято считать, что Пермский край — это промышленный регион. Но мы и сельскохозяйственный регион. И мы приглашаем всех участников на нашу сельскохозяйственную ярмарку. Я надеюсь, вы почувствуете, что пермские продукты очень вкусные и полезные», — отметил губернатор.

Махонин признался, что как пермяк он будет болеть за своих земляков, одновременно пожелав успехов и побед всем регионам — участникам соревнований.

Напомним, с 17 по 20 марта в Перми пройдут Х Всероссийские зимние сельские спортивные игры. В них участвуют 700 спортсменов из 45 регионов страны.

В рамках игр на городской эспланаде с 18 по 20 марта пройдет ярмарка еды «Сельские забавы». Помимо продажи товаров и продуктов от местных сельхозпроизводителей, будут спортивные и творческие игры, образовательная площадка, живая музыка. А 20 марта пермские богатыри попробуют установить рекорды России в силовом экстриме.