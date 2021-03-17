Кемерово, , 18:33 — REGNUM В кемеровском селе Колмогорово начался капитальный ремонт детской школы искусств №41. Обновление учреждения проводится в рамках национального проекта «Культура», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В селе Колмогорово живут более полутора тысяч человек, в том числе 180 детей школьного возраста. 105 ребят, то есть более половины всех школьников, обучаются в детской школе искусств. Капитального ремонта в этом учреждении не было около 30 лет, оно давно нуждалось в модернизации», — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Стоимость ремонта составит 27 млн рублей, из которых 22 млн — средства федерального бюджета, около 5 млн — областного и местного бюджетов. Завершить работы планируют к 300-летию Кузбасса — в июле 2021 года.

Отметим, что детская школа искусств №41 села Колмогорово работает с 1988 года.