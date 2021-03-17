Тегеран, , 18:32 — REGNUM Ошибка оператора системы ПВО привела к крушению лайнера Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» 8 января прошлого года, сообщает 17 марта Reuters.

Об этом сказано в итоговом отчёте Организации гражданской авиации Ирана. Ошибка оператора ПВО привела к тому, что «самолёт был определён как вражеская цель» и по лайнеру были выпущены две ракеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате крушения вышеуказанного самолёта погибли 176 человек. Это произошло на фоне военного обострения между США и Ираном: иранцы готовились к ракетному нападению со стороны Пентагона.

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