Москва, , 18:32 — REGNUM В Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко»), сообщает 17 марта РИА Новости.

Депутат рассказал агентству, что находится в отделении полиции по Тверскому району столицы. Митрохина задержали возле здания Совета Федерации, где он «давал интервью», находясь в 70 метрах от одиночного пикета.

«Я лично в пикете не участвовал, о чем я и сообщил сотрудникам ОВД «Тверское», — сказал он.

Сергей Митрохин уточнил, что ему «приписывают» организацию массового мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ) была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

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