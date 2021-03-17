Тюмень, 17 марта, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Тюменской области в региональную Госавтоинспекцию поступили 15 новых патрульных автомобилей для дорожно-постовой службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Новые патрульные машины

Автомобили «Шкода» поступили в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Новые автомобили для ДПС имеют улучшенные эксплуатационные качества, в том числе повышенные характеристики проходимости, что позволяет автоинспекторам работать в сложных дорожных условиях. При оснащении массой оборудования — видеорегистраторами, громкоговорителями, радиостанциями — новый патрульный транспорт отличается повышенной энергообеспеченностью, отмечают в Госавтоинспекции по Тюменской области.