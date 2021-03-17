Москва, , 18:39 — REGNUM Власти Москвы рассчитывают, что к осени половина жителей города будет иметь иммунитет к коронавирусу. Об этом 17 марта сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов на международном онлайн-форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Чиновник отметил, что в мэрии рассчитывают на вакцинацию, которая позволит не вводить дополнительных ограничений. На данный момент в Москве вакцинировали около 700 тыс. человек, однако к осени этот показатель должен существенно возрасти.

«К осени нам удастся получить вакцинированными более половины населения Москвы — вакцинированными или переболевшими. Это позволит нам избежать третьей волны коронавируса и не вводить ограничения», — заявил Ефимов.