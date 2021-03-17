Киев, , 18:31 — REGNUM Украина получила официальный ответ от российской стороны о зафиксированном накануне факте нарушения режима государственной границы вертолетом из России, сообщила 17 марта пресс-служба украинской госпогранслужбы.

В своем ответе, отмечает украинское ведомство, российские пограничники утверждают, что авиация применялась вдоль их границы, и факт нарушения не признают.

Украинские пограничники сетуют, что Россия при этом не предоставляет никаких подтверждений и ссылается лишь на показания «приборов объективного контроля».

В сообщении отмечается, что в ведомстве не удивлены «риторикой государственных органов России», потому что якобы «соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения».

ИА REGNUM напоминает, что 16 марта во второй половине дня украинские СМИ подняли тревогу, сообщив, что вертолет Ми-8, принадлежащий, вероятно, Вооруженным силам Российской Федерации, нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области.

Через несколько часов пресс-секретарь пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил «вторжение» вертолета на 50 метров вглубь территории Украины и заявил, что ждет от России объяснений.

«Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении», — сказал он.